Incendio a Sant’Egidio del Monte Albino, in fiamme un’autorimessa

Un grosso incendio si è sviluppato nelle ultime ore nei pressi di via Dante Alighieri, a Sant’Egidio del Monte Albino. Le fiamme hanno interessato un’autorimessa, causando danni anche a un’abitazione vicina.

Al momento non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, insieme ai Carabinieri e al personale del 118.

Per consentire l’intervento dei soccorsi e garantire la sicurezza, via Dante Alighieri è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.

BUSITALIA INFORMA : gli autobus di linea per incendio in via Dante Alighieri a Sant’ Egidio del Monte Albino percorreranno via Badia in andata e ritorno fino a cessata emergenza.