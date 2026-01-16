Incidente sull’A2 tra Pontecagnano Nord e San Mango Piemonte: traffico bloccato

Alcuni feriti sono stati estratti dagli abitacoli dei veicoli coinvolti grazie all’intervento dei soccorritori.

Nuovo incidente stradale lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo, in direzione sud, nel tratto compreso tra gli svincoli di Pontecagnano Nord e San Mango Piemonte. Il sinistro ha causato il blocco totale del traffico, con lunghe code in formazione.

Alcuni feriti sono stati estratti dagli abitacoli dei veicoli coinvolti grazie all’intervento dei soccorritori. Al momento non sono ancora note le condizioni cliniche delle persone coinvolte.

La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte della Polizia Stradale. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell’Anas per la gestione della viabilità e il ripristino della sicurezza stradale.

Foto: SalernoToday