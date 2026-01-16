Mercato San Severino, muore a 21 anni dopo un malore improvviso

Dopo essersi messa alla guida della sua auto e aver percorso solo pochi metri, avrebbe accusato un improvviso malore, perdendo il controllo del veicolo che è finito contro un furgone.

Una giovane vita spezzata all’improvviso. È morta a soli 21 anni S.A., residente a Mercato San Severino, stroncata da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo.

La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30, nella frazione Torello. La ragazza era appena uscita di casa e si stava recando, presumibilmente, al lavoro. Dopo essersi messa alla guida della sua auto e aver percorso solo pochi metri, avrebbe accusato un improvviso malore, perdendo il controllo del veicolo che è finito contro un furgone.

Alcuni passanti, accortisi immediatamente della gravità della situazione, hanno allertato il 118. I soccorritori sono giunti in pochi minuti e hanno tentato a lungo di rianimare la giovane, trovata priva di sensi. Vista la criticità delle condizioni, è stato disposto il trasporto d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale “Gaetano Fucito” di Mercato San Severino.

Nonostante i disperati tentativi del personale sanitario, per la 21enne non c’è stato nulla da fare: la giovane sarebbe arrivata in ospedale già in condizioni gravissime, forse già deceduta al momento del malore. La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità.