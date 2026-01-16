Nocera Inferiore in lutto per la scomparsa di Dino Orlando

Con il suo sorriso, la sua gentilezza e la disponibilità verso tutti, aveva reso il Fantasy Stargate non solo un’attività commerciale, ma un luogo familiare e riconoscibile per intere generazioni.

Nocera Inferiore saluta con profonda commozione Dino Orlando, figura molto conosciuta e stimata in città. Con il suo sorriso, la sua gentilezza e la disponibilità verso tutti, aveva reso il Fantasy Stargate non solo un’attività commerciale, ma un luogo familiare e riconoscibile per intere generazioni.

Dino Orlando era molto più di un commerciante. Era una presenza quotidiana, discreta e sincera, capace di instaurare un rapporto umano prima ancora che professionale con chiunque varcasse la soglia del suo negozio. Dotato di grande competenza e creatività, sapeva fare tante cose, ma soprattutto sapeva farle con passione e autenticità.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità nocerina, che oggi si stringe nel ricordo di una persona capace di lasciare un segno vero, fatto di relazioni, sorrisi e umanità.