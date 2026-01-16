Paracetamolo: attenzione agli effetti collaterali con uso prolungato. Cosa sapere

Il paracetamolo è da anni un farmaco da banco, facilmente reperibile senza prescrizione medica, utilizzato per trattare febbre, influenza e dolori lievi o moderati. Tuttavia, un nuovo studio dell’Università di Nottingham avverte sui potenziali rischi per gli over 65, soprattutto quando il farmaco viene assunto in dosi elevate e ripetute, come nel trattamento di patologie dolorose croniche come l’osteoartrite.

I rischi dell’uso prolungato del paracetamolo negli anziani

La ricerca, pubblicata su Arthritis Care and Research, ha analizzato le cartelle cliniche di oltre 180.000 anziani seguiti per 20 anni, scoprendo che un uso ripetuto del paracetamolo è associato a un aumento dei rischi di ulcere peptiche, insufficienza cardiaca, ipertensione e malattie renali croniche. Il confronto con oltre 400.000 persone che non avevano assunto il farmaco ha evidenziato come l’uso prolungato comporti pericoli per la salute.

Necessarie ulteriori ricerche

La professoressa Weiya Zhang, principale autrice dello studio, ha sottolineato che sebbene i risultati siano preoccupanti, sono necessari ulteriori studi per confermare questi rischi. Ha inoltre suggerito che l’uso del paracetamolo come antidolorifico di prima linea per trattamenti a lungo termine nelle persone anziane vada considerato con maggiore cautela, data la sua limitata efficacia per il sollievo dal dolore.

Le critiche allo studio e le risposte dei produttori

Nonostante gli avvertimenti, lo studio è stato oggetto di critiche per la sua natura osservazionale e la mancanza di rigore scientifico. Un portavoce della Kenvue, azienda produttrice di farmaci a base di paracetamolo, ha sottolineato che il paracetamolo è sicuro se assunto secondo le indicazioni e che la sua lunga esperienza clinica supporta l’uso di questo farmaco per il trattamento del dolore. Secondo il portavoce, il paracetamolo rimane una scelta appropriata per gli anziani.

L’opinione dei medici

Il prof. Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ha raccomandato prudenza nell’uso del paracetamolo, sottolineando che non bisogna superare il dosaggio consigliato, che per un adulto è di circa due grammi e mezzo al giorno. Ha anche aggiunto che esistono altre opzioni terapeutiche, come l’ibuprofene e il ketoprofene, che possono essere utilizzate per trattare la febbre e i dolori.