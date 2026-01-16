Pd: stretta sui fondi europei del Polo scolastico a Scafati

Scafati. Grimaldi e Velardo chiedono chiarezza su spese, tempi, contenziosi e rendicontazione Fesr per evitare gravi danni al Comune.

Interrogazione consiliare dei consiglieri Dem e della coalizione “Ora e sempre Scafati” su costi, contenziosi e rischio perdita dei finanziamenti

Un’opera sempre più critica

Desta forte preoccupazione l’evoluzione del Polo scolastico di Scafati, al centro di una interrogazione consiliare presentata dai consiglieri comunali del Partito Democratico e della coalizione “Ora e sempre Scafati”. I firmatari denunciano una gestione ritenuta opaca e un incremento dei costi che ha quasi raddoppiato l’investimento iniziale, mettendo a rischio un’opera strategica per la città.

L’aumento dei costi e il rischio fondi

A lanciare l’allarme è Michele Grimaldi, che richiama l’attenzione sull’escalation delle spese. «Siamo davanti a un’opera i cui costi sono letteralmente impazziti: dai circa 10 milioni iniziali siamo arrivati a sfiorare i 20 milioni di euro. Se questo progetto non dovesse andare in porto, per Scafati sarebbe un doppio smacco: perdere una scuola fondamentale e sprecare una enorme quantità di risorse pubbliche, in gran parte europee».

Contenziosi e incertezze amministrative

Nel mirino dei consiglieri finiscono anche il contenzioso con l’impresa affidataria, che avrebbe già avanzato riserve per circa 8 milioni di euro, e l’assenza di certezze sui tempi di realizzazione e sulla rendicontazione dei fondi Fesr. Francesco Velardo sottolinea come «le riserve della ditta e le continue varianti progettuali espongano il Comune a un rischio finanziario enorme», evidenziando l’assenza di atti formali sulla proroga dei termini da parte della Regione Campania.

Il nodo Anardi e la richiesta di trasparenza

Forte anche la posizione sulla scuola Tommaso Anardi. «Siamo contrari al suo abbattimento – affermano Grimaldi e Velardo – demolire una scuola storica per realizzare parcheggi sarebbe una scelta miope». I consiglieri propongono il recupero e la rifunzionalizzazione dell’edificio, ad esempio come sede di uffici comunali, chiedendo trasparenza, atti chiari e responsabilità politica per evitare la perdita della scuola e di quasi 20 milioni di euro di risorse pubbliche.

Scafati, Arpaia propone punto primo intervento al “Mauro Scarlato” (video)