Pompei, sciolto il consiglio comunale dopo la morte del sindaco Lo Sapio

Il consiglio comunale di Pompei è stato ufficialmente sciolto. Il provvedimento è contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 2026, adottato su proposta del Ministro dell’Interno, a seguito della scomparsa del sindaco Carmine Lo Sapio, avvenuta il 17 dicembre 2025.

Il Comune di Pompei aveva rinnovato i propri organi elettivi con le consultazioni del 20 e 21 settembre 2020, che avevano portato all’elezione di Lo Sapio alla carica di sindaco. Il suo decesso ha determinato il venir meno di una delle condizioni essenziali per la continuità dell’amministrazione comunale.

Come previsto dall’articolo 53, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), la morte del sindaco costituisce infatti presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale. Il decreto richiama anche l’articolo 141, comma 1, lettera b), n.1, che disciplina formalmente la procedura di scioglimento.

Con il provvedimento presidenziale viene dunque sancita la fine anticipata del mandato amministrativo, aprendo la strada alla gestione commissariale dell’ente in attesa delle future consultazioni elettorali.