Rapina in centro a Scafati, l’opposizione attacca: «Servono interventi immediati sulla sicurezza»

SCAFATI – Nuovo episodio di criminalità nel pieno centro cittadino. Nel pomeriggio di ieri, un locale di via Martiri d’Ungheria è stato preso di mira da un gruppo di malviventi che, secondo le prime ricostruzioni, sono riusciti a fuggire portando via l’intero registratore di cassa.

L’episodio si inserisce in un contesto che cittadini e commercianti descrivono come sempre più critico, segnato da una successione di furti e rapine che alimentano un diffuso senso di insicurezza. Non si tratta più, sottolineano in molti, di eventi isolati, ma di una situazione che rischia di diventare strutturale.

Sulla vicenda è intervenuta con durezza l’opposizione consiliare, annunciando la presentazione di una mozione urgente in Consiglio comunale. «Scafati non può essere lasciata in balìa della criminalità – si legge nella nota dei firmatari –. La sicurezza è un diritto fondamentale e non può continuare a essere rimandata».

Tra le richieste avanzate figurano il potenziamento del sistema di videosorveglianza, una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio, soprattutto nelle fasce orarie pomeridiane e serali, e un confronto diretto con la Prefettura per il rafforzamento dei presidi di sicurezza.

«I cittadini e i commercianti sono esasperati – conclude l’opposizione –. Servono risposte concrete e immediate, perché il clima di paura che si respira in città non è più accettabile».