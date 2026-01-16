Rifiuti abbandonati in area boschiva: due persone nei guai a Castellabate

Procedure amministrative sono state avviate a carico di due persone, residenti in un comune limitrofo, ritenute responsabili di smaltimento illecito di rifiuti nel territorio di Castellabate.

La Polizia Locale è risalita all’identità della coppia dopo il rinvenimento di numerosi sacchi di immondizia abbandonati in un’area boschiva della località Castelsandra. Fondamentale, ai fini delle indagini, è stato il contributo del consigliere comunale Gianmarco Rodio, che ha assistito direttamente all’episodio e ha fornito al comando di polizia elementi utili per l’identificazione dei responsabili.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di confermare le responsabilità e di avviare l’iter sanzionatorio previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale. L’intervento si inserisce nell’attività di contrasto agli sversamenti abusivi e di salvaguardia del patrimonio naturale del territorio comunale.