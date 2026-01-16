Rifiuti, stato di agitazione al Mercato Ortofrutticolo di Pagani-Nocera

La decisione arriva dopo mesi di segnalazioni rimaste senza riscontro e per condizioni di lavoro definite dal sindacato ormai insostenibili.

La Flaica Cub Salerno ha proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale addetto alla raccolta dei rifiuti, allo smaltimento degli ingombranti e allo spazzamento delle aree del Mercato Ortofrutticolo di Pagani-Nocera. La decisione arriva dopo mesi di segnalazioni rimaste senza riscontro e per condizioni di lavoro definite dal sindacato ormai insostenibili.

«I lavoratori sono sottoposti a carichi eccessivi e spesso operano con mezzi non adeguati e poco sicuri – dichiara Gerardo Rosanova, segretario provinciale della Flaica Cub Salerno –. La sicurezza e la salute vengono messe a rischio ogni giorno».

Il sindacato denuncia la mancanza di attenzione alle tutele dei dipendenti e ha chiesto l’attivazione immediata di un confronto con l’azienda e l’intervento degli enti di controllo. In assenza di risposte concrete, non viene esclusa la proclamazione dello sciopero.

La Flaica Cub chiama in causa anche il Comune di Pagani, quale ente affidatario del servizio, chiedendo maggiori controlli sul rispetto dei diritti dei lavoratori. «Non chiediamo privilegi – conclude Rosanova – ma condizioni di lavoro dignitose, sicurezza e rispetto».