Rubava oggetti dalle tombe: arresti domiciliari a Capaccio Paestum

L'indagato avrebbe compiuto in più occasioni furti di oggetti ornamentali all’interno di diverse cappelle funerarie del cimitero di Capaccio Paestum.

I carabinieri della Stazione di Capaccio Paestum hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Antonio Simonetti. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura, per i reati di vilipendio delle tombe, furto aggravato e danneggiamento.

Secondo la ricostruzione accusatoria, allo stato condivisa dal giudice, l’indagato avrebbe compiuto in più occasioni furti di oggetti ornamentali all’interno di diverse cappelle funerarie del cimitero di Capaccio Paestum. I fatti contestati si sarebbero verificati tra ottobre e novembre 2025.

L’uomo avrebbe sottratto suppellettili e arredi sacri, arrecando anche danni alle strutture funerarie. L’attività investigativa dei carabinieri ha consentito di raccogliere elementi ritenuti sufficienti per l’adozione della misura cautelare.

Il provvedimento è impugnabile e le accuse mosse nei confronti dell’indagato saranno oggetto di ulteriore valutazione nelle successive fasi del procedimento giudiziario, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.