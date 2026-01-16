Salerno, Vincenzo Napoli protocolla le dimissioni da sindaco: si va verso il voto in primavera

Vincenzo Napoli ha ufficialmente protocollato le dimissioni dalla carica di sindaco di Salerno. Il primo cittadino aveva anticipato la decisione nel corso della mattinata, durante la riunione di giunta comunale, e ha poi formalizzato l’atto subito dopo la seduta del Consiglio provinciale.

Con le dimissioni si apre ora la strada al ritorno alle urne nel capoluogo, con elezioni comunali che potrebbero tenersi già nella prossima primavera. La scelta di Napoli segna una svolta significativa per la città e avvia la fase di transizione amministrativa in vista del nuovo appuntamento elettorale.