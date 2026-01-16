Sanità: Liste d’attesa, rinunce mai richieste e appuntamenti rinviati: il trucco delle Asl

Esami e visite fissati a un anno di distanza, ma sui documenti risulta una rinuncia mai avvenuta. Un escamotage per aggirare la legge e falsare le statistiche

Un appuntamento per un esame medico fissato sul foglio di prenotazione della Asl, una dicitura che solleva più di un sospetto: «L’assistito rinuncia alla prima disponibilità». Una rinuncia che, in molti casi, non è mai stata fatta. Fonte (open.online)

È quanto emerge da una serie di segnalazioni riportate da La Verità e rilanciate da Mario Giordano: molti i casi documentati, in diverse regioni, che mostrano un meccanismo tanto semplice quanto efficace per scaricare sui pazienti la responsabilità dei ritardi e alleggerire il peso delle liste d’attesa ufficiali.

Tra gli episodi più emblematici c’è quello di una donna di Ischia, madre di un ragazzo con un grave problema agli occhi. L’esame viene fissato al 7 gennaio 2027, ma sul documento compare la dicitura secondo cui l’assistito avrebbe rinunciato alla prima disponibilità, circostanza mai verificatasi.

Stessa dinamica per una donna cardiopatica e invalida di Reggio Calabria. Si presenta alla Asl il 7 settembre 2025 per una visita pneumologica urgente: l’appuntamento viene assegnato al 24 marzo 2026.

Sul foglio, però, risulta una rinuncia alla prima disponibilità per il 7 ottobre 2025, che la paziente nega categoricamente.

Altro caso riguarda un uomo di Avellino affetto da una patologia cardiaca. Richiede una visita l’8 ottobre 2025, ma l’esame viene fissato al 20 maggio 2026. Anche qui, sul documento compare una presunta rinuncia a una data precedente, mai comunicata dal paziente.

Ennesimo caso, riguarda una donna 86 enne, affetta da demenza senile, una visita fissata alle 16.00 presso la NAD di Nocera Inferiore, appuntamento alle 15.30 Dicembre 2025, si arriva sul posto alle 14.45, tempo di pagare ticket, si resta in fila oltre il tempo della visita, ed anche in quel caso la visita risulta una rinuncia alla prima disponibilità e viene rimandata al 16 Gennaio del mese successivo.

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano , si tratterebbe di una prassi irregolare adottata da alcune aziende sanitarie per aggirare i vincoli di legge sulle liste d’attesa. Se il paziente risulta aver rifiutato la prima data disponibile, il ritardo non è più imputabile alla Asl.

Un dettaglio tutt’altro che marginale: su queste statistiche si basano valutazioni di efficienza, obiettivi di performance e premi ai dirigenti sanitari. Non a caso, la Campania risulterebbe una delle regioni dove il fenomeno è maggiormente diffuso.

La legge e le responsabilità delle Asl

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha fatto approvare una legge sulle liste d’attesa, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 luglio 2024.

La norma stabilisce che, qualora le Asl non riescano a garantire le prestazioni nei tempi previsti, il cittadino ha diritto a effettuare la visita in regime privato senza costi aggiuntivi.

Un diritto che rischia di essere aggirato proprio attraverso queste presunte rinunce, trasformando un problema strutturale della sanità pubblica in una responsabilità attribuita, sulla carta, ai pazienti stessi.