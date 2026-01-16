Sarno, stretta contro l’abbandono dei rifiuti: scattano multe e segnalazioni grazie alle nuove telecamere

Abbandonare i rifiuti per strada non resta più impunito a Sarno. Grazie ai nuovi sistemi di videosorveglianza installati sul territorio comunale, la Polizia Municipale ha già individuato diversi responsabili di sversamenti illeciti, procedendo con l’emissione delle relative sanzioni amministrative. In alcuni casi, oltre alla multa, è scattata anche la segnalazione all’autorità giudiziaria per l’avvio del procedimento penale previsto dalla normativa ambientale.

Le nuove telecamere, finanziate con fondi regionali ottenuti dal Comune, rappresentano uno strumento centrale nel piano di contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Le immagini acquisite hanno consentito di documentare comportamenti incivili in modo inequivocabile: tra gli episodi più emblematici, quello di una persona che, dall’interno di un’auto in movimento, lancia un sacchetto di rifiuti ai margini della strada.

«Avevamo annunciato controlli mirati e oggi arrivano i primi risultati concreti – ha dichiarato il sindaco Francesco Squillante –. L’abbandono dei rifiuti non è una semplice mancanza di educazione, ma un danno collettivo che penalizza chi rispetta le regole. Non ci sarà alcuna tolleranza».

Il primo cittadino ha ribadito la linea dura dell’amministrazione comunale contro ogni forma di degrado: «Chi pensa di trasformare le strade in discariche improvvisate sappia che verrà individuato e sanzionato».

Le fototrappole in dotazione alla Polizia Municipale sono in grado di garantire riprese nitide anche in orario notturno e a distanza, aumentando l’efficacia dei controlli. Al comando è stato inoltre istituito un gruppo ambientale dedicato, incaricato di monitorare il territorio, analizzare i filmati e intervenire tempestivamente in caso di violazioni.

L’obiettivo dell’amministrazione è chiaro: tutelare il decoro urbano, proteggere l’ambiente e ristabilire il rispetto delle regole, a difesa dell’intera comunità.