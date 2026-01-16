Scafati. Violenze contro l’ex compagna, condanna definitiva a 4 anni e 2 mesi per un 41enne

È stato condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione un 41enne di Scafati, riconosciuto colpevole di maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna

È stato condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione un 41enne di Scafati, riconosciuto colpevole di maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna. La sentenza è stata emessa dalla Corte d’Appello di Salerno, che ha confermato la responsabilità dell’imputato per due distinti episodi risalenti al 2024, applicando il vincolo della continuazione.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe sottoposto la donna a un regime di vita insostenibile, fatto di minacce, intimidazioni e atti persecutori, provocandole sofferenze fisiche e morali e uno stato di costante disagio incompatibile con normali condizioni di esistenza. Gli episodi sono stati documentati attraverso numerose denunce presentate dalla vittima ai carabinieri.

Tra i fatti più gravi contestati, vi è un tentativo di irruzione nell’abitazione della donna, durante il quale il 41enne avrebbe preso a calci e pugni la porta d’ingresso, cercando anche di forzare un accesso dal tetto. Non riuscendo a entrare, l’uomo avrebbe minacciato di morte l’ex compagna, mentre la donna aveva già allertato le forze dell’ordine, come riportato da “Il Mattino“.

Il giorno successivo, l’imputato si sarebbe nuovamente appostato sotto l’abitazione, tentando ancora una volta di entrare in casa. Dopo alcune settimane, in piena notte, armato di un corpo contundente, avrebbe danneggiato la serratura della porta e infranto i vetri della finestra della cucina, urlando minacce esplicite:

«Questa sera ti uccido, ti do fuoco viva».

L’inchiesta ha inoltre fatto emergere pedinamenti continui e ulteriori atti intimidatori, tra cui uno sputo rivolto alla vittima. Uno degli episodi più gravi è avvenuto alla presenza della figlia minore della donna, circostanza che ha comportato l’applicazione di un’aggravante. In quell’occasione l’uomo, in evidente stato di alterazione, aveva minacciato la ex compagna utilizzando un cacciavite, motivo per cui rispondeva anche del reato di detenzione di oggetto atto ad offendere in luogo pubblico.

Il 41enne, già recidivo, avrebbe agito spinto da motivi di gelosia. Nonostante fosse stato sottoposto a una misura cautelare, l’ha violata dopo circa un mese, ottenendo una nuova denuncia per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria. In particolare, non ha rispettato la distanza di sicurezza impostagli dal giudice, tornando a minacciare la donna in un bar di Scafati.

Difeso dall’avvocato Antonio Raiola, l’imputato ha ottenuto solo una lieve riduzione della pena, ma i giudici hanno confermato la piena responsabilità per tutti i reati contestati, ribadendo la gravità del quadro accusatorio.