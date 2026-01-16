Sicurezza, niente rinforzi per la Polizia a Salerno: scoppia la polemica

Alla presa di posizione del Sap si è aggiunta quella del sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, che ha duramente criticato l’operato del Governo.

Scoppia la polemica in provincia di Salerno dopo la decisione del Governo di non prevedere nuovi rinforzi per la Polizia di Stato nel piano di potenziamento in partenza da gennaio 2026. A denunciare la situazione è il Sap, Sindacato Autonomo di Polizia, che attraverso una nota della segreteria provinciale parla di «forte sconcerto» e di un territorio trattato come «di serie B».

Secondo quanto segnalato dal sindacato, Salerno e i commissariati della provincia resterebbero completamente esclusi dall’assegnazione di nuovo personale, nonostante le ripetute richieste avanzate negli ultimi anni e le note criticità di un territorio ampio e complesso dal punto di vista operativo.

«Non possiamo accettare che la sicurezza della provincia di Salerno sia considerata di serie B – dichiara Massimo Napoletano, segretario provinciale del Sap –. Il semplice turnover non è sufficiente: a fronte dei numerosi pensionamenti, l’assenza di rinforzi costringe i colleghi a turni massacranti e riduce drasticamente la presenza sul territorio».

Il Sap evidenzia come gli organici siano ormai ridotti al minimo, con personale sempre più anziano e un carico di lavoro in costante aumento. Una situazione che appare ancora più critica se si considera che la provincia di Salerno deve far fronte a grandi eventi, a una realtà portuale complessa e a zone ad alta densità turistica e criminale, come l’Agro nocerino-sarnese e la Piana del Sele.

Preoccupazione anche per la sicurezza degli operatori: la carenza di personale, secondo il sindacato, incide direttamente sulle condizioni di lavoro degli agenti e sulla qualità del servizio garantito ai cittadini. Da qui la richiesta di un intervento immediato del Ministero dell’Interno per rivedere il piano di distribuzione del personale.

L’intervento del sindaco di Nocera Inferiore

Alla presa di posizione del Sap si è aggiunta quella del sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, che ha duramente criticato l’operato del Governo. «La sicurezza nelle città si costruisce con i fatti – ha dichiarato –. Il disinteresse mostrato per la Campania e per la provincia di Salerno non è sfuggito agli elettori. Non assegnare agenti a questo territorio significa essere miopi in un momento storico così delicato».

De Maio ha sottolineato come i sindaci vengano lasciati soli a garantire la sicurezza, mentre diminuiscono prevenzione, controlli e tempestività degli interventi. «Meno agenti nelle strade – ha concluso – significa quartieri più vulnerabili e forze dell’ordine costrette a operare con risorse insufficienti».

Una protesta che unisce sindacati e amministratori locali e che riporta al centro del dibattito il tema della sicurezza, con la provincia di Salerno che chiede di non essere ulteriormente penalizzata nella distribuzione delle risorse.