Sigarette più care: scattano da oggi gli aumenti, fino a 30 centesimi a pacchetto

Entrano ufficialmente in vigore oggi, venerdì 16 gennaio 2026, gli aumenti di prezzo per sigarette e tabacchi. I rincari sono stati comunicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con un’apposita circolare e riguardano quasi 400 prodotti tra sigarette, sigari e tabacco trinciato.

L’incremento dei prezzi è la conseguenza diretta dell’aumento delle accise previsto dall’ultima legge di bilancio. Un intervento fiscale che non si fermerà al 2026: il Governo ha già programmato ulteriori rialzi anche per il 2027 e il 2028.

Nel dettaglio, gli aumenti che scattano da oggi interessano 390 prodotti complessivi, tra cui 86 marche di sigarette e 22 di tabacco trinciato. Si tratta solo del primo aggiornamento: nelle prossime settimane sono attese ulteriori comunicazioni ufficiali che coinvolgeranno anche gli altri marchi presenti sul mercato, dal momento che l’aumento delle accise colpisce indistintamente tutti i produttori.

Secondo le stime iniziali dell’Esecutivo, l’incremento medio per le sigarette avrebbe dovuto attestarsi intorno ai 14-15 centesimi a pacchetto. In realtà, per alcuni prodotti il rincaro risulta più contenuto, mentre per altri arriva fino a 30 centesimi.

Alcuni esempi:

Marlboro Gold (astucciato): 6,80 euro

Chesterfield Original (cartoccio): 5,50 euro

Philip Morris Red (astucciato): 5,80 euro

Le nuove tariffe sono già applicate dai tabaccai e sono consultabili nella tabella ufficiale diffusa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che riporta nel dettaglio accise e prezzi aggiornati per il 2026.

Qui la tabella completa