Truffe agli anziani, 26enne di Nocera Inferiore condannata a cinque anni

La giovane è ritenuta responsabile di quattro episodi di truffa commessi tra Genova, Castenedolo e Cremona.

Una 26enne di Nocera Inferiore è stata condannata ieri mattina a cinque anni di reclusione, al termine di un processo celebrato con rito abbreviato, per aver fatto parte di un’associazione a delinquere finalizzata alle truffe ai danni di anziani. La sentenza è stata emessa dal gup Giorgio Morando.

La giovane è ritenuta responsabile di quattro episodi di truffa commessi tra Genova, Castenedolo e Cremona. Il giudice ha accolto la richiesta di condanna avanzata dal sostituto procuratore Francesco Cardona Albini, che aveva sollecitato una pena più bassa, pari a quattro anni e quattro mesi.

Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, la donna faceva parte di un sodalizio criminale con base in Campania, specializzato nelle cosiddette “truffe del finto parente in difficoltà”. Il gruppo contattava telefonicamente le vittime, tutte persone anziane, raccontando che un familiare si trovava in una situazione di emergenza e che fosse necessario consegnare immediatamente del denaro per risolvere il problema.

La 26enne, in particolare, avrebbe avuto il ruolo di esecutrice materiale: si presentava nelle abitazioni delle vittime fingendosi la segretaria di un presunto avvocato incaricato di riscuotere il denaro. Due degli episodi contestati risalgono ai mesi di marzo e aprile 2024 e sono avvenuti a Genova.

In uno dei casi, una coppia di anziani genovesi, dopo aver sporto denuncia, ha raccontato di aver consegnato alla donna 300 euro in contanti, gioielli per un valore stimato di circa 20mila euro e il bancomat, dal quale erano stati successivamente prelevati 7.200 euro. La refurtiva non è mai stata recuperata.

L’imputata, già detenuta nel carcere di Salerno, ha seguito la lettura della sentenza in collegamento da remoto. Il giudice ha inoltre disposto il risarcimento generico del danno alle parti civili, rinviando la quantificazione del valore dei gioielli a una successiva causa civile.

Per gli stessi fatti è imputata anche un’altra donna, che ha scelto di affrontare il processo con rito ordinario ed è tuttora a dibattimento.