Acciaroli, esplosione in casa: anziana gravemente ustionata

Dramma domestico ad Acciaroli, dove si è verificata l’esplosione di una bombola di gas all’interno di un’abitazione, per cause ancora in corso di accertamento. Nell’incidente è rimasta gravemente ferita un’anziana che si trovava in casa al momento dello scoppio.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini, allarmati dal forte boato. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Considerata la gravità delle ustioni riportate, la donna è stata trasferita d’urgenza in elisoccorso in un ospedale di Napoli, dove è attualmente ricoverata.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare le condizioni dell’impianto.