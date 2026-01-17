Angri, allarme truffe: finti carabinieri raggirano gli anziani

Scatta l’allerta ad Angri dopo alcune segnalazioni diffuse sui social relative a presunti tentativi di truffa ai danni soprattutto di persone anziane e sole. Secondo quanto riportato, individui si presenterebbero nelle abitazioni fingendosi carabinieri, convincendo le vittime a consegnare denaro e oggetti in oro con il pretesto di presunti controlli da effettuare in caserma.
I truffatori rassicurerebbero le persone, promettendo la restituzione di quanto prelevato al termine delle verifiche. Un modus operandi insidioso che fa leva sulla fiducia nelle forze dell’ordine e sulla vulnerabilità degli anziani.
L’invito rivolto alla cittadinanza è alla massima prudenza: non aprire la porta a sconosciuti, non consegnare mai soldi o preziosi e contattare immediatamente le forze dell’ordine in caso di situazioni sospette. L’attenzione resta alta, soprattutto nei confronti delle fasce più fragili della popolazione.