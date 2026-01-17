Angri, assenti gli amministratori comunali ai funerali di Don Antonio Palumbo: la città si interroga

Comunità, clero e cittadini riuniti per l’ultimo saluto al sacerdote, ex arbitro e figura storica della città: nessuna presenza istituzionale del Comune alla cerimonia.

Angri ha dato l’ultimo saluto a Don Antonio Palumbo, storico parroco, arbitro, professore, cantante ecclesiastico, sacerdote fino alla fine.

Una chiesa gremita di cittadini, amici e rappresentanti del mondo ecclesiale ha testimoniato l’affetto e la stima maturati negli anni attorno alla sua figura.

La funzione, presieduta da mons. Giuseppe Giudice, vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, è stata concelebrata dal vicario generale don Enzo Leopoldo e dal parroco della chiesa dell’Annunziata, don Antonio Mancuso.

Alla celebrazione hanno preso parte quasi venti parroci della cittadina doriana e del territorio circostante, tra cui gli amici di lunga data di Don Antonio, don Flaviano Calenda e don Antonio Calabrese.

Presente anche una delegazione dell’AIA – Sezione Arbitri di Nocera Inferiore – che ha voluto rendere omaggio al sacerdote ricoprendo la bara con la maglietta arbitrale, simbolo di una parte importante della sua vita. La messa è stata animata dalla corale parrocchiale.

Durante l’omelia, il vescovo Giudice ha fatto riferimento al Vangelo del paralitico, ricordando come Don Antonio fosse allettato da sette anni, e ha sottolineato il suo impegno pastorale, l’attenzione verso i più fragili e la costante presenza nella vita quotidiana della comunità, elementi che hanno segnato profondamente il territorio.

L’arbitro che si fece prete

Figura di riferimento per intere generazioni di fedeli, Don Antonio Palumbo proveniva da una famiglia benestante ed era laureato in Lettere e Filosofia. Entrato nell’AIA nel 1957 (Sezione Arbitri di Nocera Inferiore), maturò la decisione di intraprendere la vita religiosa dopo i gravi incidenti verificatisi durante l’incontro Interfrattese-Arzanese del campionato regionale di Promozione 1968-69, da lui arbitrato, segnato da scontri tra tifosi e forze dell’ordine. Memorabile, in quella stagione decisiva per l’accesso agli spareggi di Serie D.

A dirigerla fu Antonio Palumbo di Angri, l’arbitro “buono”, che in seguito avrebbe indossato l’abito talare. In un’intervista a Il Mattino Illustrato del 6 settembre 1980 (Anno IV, n. 36, pag. 50), raccontò così quei momenti:

«Era Pasqua e in campo pensai che tutti fossero più buoni. Errore. Avrei dovuto ammonire di più ed espellere qualcuno, magari Lupoli della Frattese e Russo dell’Arzanese, i più rissosi. A dieci minuti dalla fine Lupoli colpì Maisto con un calcio e scoppiò la rissa. Solo quattro carabinieri contro duemila persone. Almeno sei giocatori finirono in ospedale. Che giornata“. L’arbitro è un uomo e può sbagliare.

Nel 1983 ricevette il riconoscimento di Benemerito, conferitogli dalla Sezione Arbitri per l’impegno costante, la competenza e l’autentico amore per l’arbitraggio.

La scelta di Don Antonio

La vocazione religiosa, in realtà, lo aveva accompagnato fin da bambino: a sei anni organizzava già processioni, mettendo in fila i coetanei con un cero in mano, mentre lui apriva il corteo con uno stendardo raffigurante San Francesco.

Don Antonio conseguì la laurea a giugno col massimo del voto presso l’Università di Perugia, la vestizione avverrà a ottobre, al termine degli studi teologici già iniziati presso il centro “Ut unum sint” di Roma.

I primi esami li aveva sostenuti presso l’università di Napoli: il trasferimento in Umbria fu la conseguenza del desiderio di essere vicino ad Assisi il centro del francescanesimo.

Il padre di Antonio, Salvatore, uomo benestante, possiede due palazzi, un’autorimessa molto vasta, pullman per gite turistiche e per servizio scolastico, berline, cabriolet e spider da noleggio, e sei figli: Raffaele, Gaetano, Giuseppe, validi autisti della ditta, Rosa, Antonio e Anna.

In Antonio raccontava il papà, è l’unico del Palumbo ad aver saputo brillantemente continuato gli studi dopo la licenza elementare, il ricco autonoleggiatore aveva riposto le sue speranze migliori: Ne farò un professore.

Ordinato sacerdote nel 1972, Don Antonio Palumbo non è stato solo una guida spirituale, ma anche un punto di riferimento umano e sociale per la città di Angri, soprattutto negli anni in cui ha guidato la cappella cimiteriale cittadina terminò la sua missione nel 2015.

L’ultimo saluto

A destare sorpresa e a non passare inosservata è stata, tuttavia, l’assenza degli amministratori comunali. Nessun rappresentante dell’amministrazione cittadina ha preso parte alle esequie, né è stato pubblicato un messaggio istituzionale di cordoglio: un’assenza totale che ha suscitato commenti e interrogativi tra i presenti e nella comunità locale.

Molti cittadini si aspettavano una partecipazione istituzionale che rappresentasse simbolicamente l’intera città nel momento dell’ultimo saluto a una figura così significativa. A margine della cerimonia, in diversi hanno espresso amarezza per quella che viene percepita come una distanza tra le istituzioni e la comunità ecclesiale, soprattutto in un’occasione dal forte valore umano e collettivo.

Al momento, da Palazzo di Città non sono arrivate comunicazioni ufficiali in merito. Resta il dato di una cerimonia intensa e partecipata dal popolo di Angri, che ha voluto rendere omaggio a Don Antonio Palumbo con silenzio, preghiera e profonda commozione.

Un saluto che, al di là delle presenze istituzionali, ha confermato il segno profondo lasciato dal sacerdote nella memoria e nel cuore della sua comunità: un pezzo autentico della storia di Angri e della famiglia Palumbo.

A rendere particolarmente emozionante la cerimonia è stato il nipote, Salvatore Manzo, che al momento della tumulazione della salma ha impartito la benedizione al loculo e alla bara.

In copertina Don Antonio Palumbo sacerdote a dx con la divisa arbitrale Foto – JFP –