Angri: è allarme truffe agli anziani da falsi carabinieri (video)

Angri. Individui fingono controlli ufficiali per ottenere denaro. L’invito è alla prudenza e a segnalare subito episodi sospetti.

Segnalazioni sui social per presunti tentativi di raggiro ai danni di persone anziane e sole: massima attenzione in città

Salerno, agro nocerino sarnese, sestante.tv, 2026, webtv, agro24,

Angri, truffe, anziani, falsi carabinieri, sicurezza, raggiri, segnalazioni

Le segnalazioni e il modus operandi

Scatta l’allerta ad Angri dopo alcune segnalazioni diffuse sui social e raccolte tra i cittadini, relative a presunti tentativi di truffa ai danni soprattutto di persone anziane e sole. Secondo quanto riportato, alcuni individui si presenterebbero nelle abitazioni fingendosi carabinieri o appartenenti alle forze dell’ordine, sostenendo di dover effettuare controlli urgenti o verifiche amministrative. Con questo pretesto convincerebbero le vittime a consegnare denaro contante e oggetti in oro, rassicurandole sulla restituzione una volta concluse le presunte verifiche in caserma. Una modalità che, pur ancora al vaglio delle autorità, ha generato forte preoccupazione.

L’invito alla prudenza

Si tratta di un raggiro particolarmente insidioso, che fa leva sulla fiducia nelle istituzioni e sulla vulnerabilità delle persone anziane. L’invito rivolto alla cittadinanza è alla massima attenzione: non aprire la porta a sconosciuti, non consegnare mai soldi o preziosi e ricordare che le forze dell’ordine non chiedono denaro a domicilio. In presenza di situazioni sospette è fondamentale contattare immediatamente i carabinieri o il numero unico di emergenza. L’attenzione resta alta, soprattutto per proteggere le fasce più fragili della popolazione.

Dimensionamento scolastico ad Angri, da quattro a tre autonomie