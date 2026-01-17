Controlli notturni a Castellammare: due arresti, scooter rubati recuperati e raffica di sanzioni

Si è chiuso con due arresti, numerose sanzioni e il recupero di diversi scooter rubati il servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nella notte dai Carabinieri.

Si è chiuso con due arresti, numerose sanzioni e il recupero di diversi scooter rubati il servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nella notte dai Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, in sinergia con la Polizia Locale. L’operazione ha interessato in particolare le aree più frequentate della città ai piedi dei Monti Lattari.

In manette sono finiti due giovani, Carmine Maggio (classe 2006) e Rosario Di Tommaso (classe 2004), sorpresi mentre spingevano uno scooter appena rubato. I militari, insospettiti dal comportamento, li hanno seguiti a distanza fino a un deposito apparentemente dismesso, dove è scattato l’intervento.

I due hanno opposto resistenza, dando vita a una colluttazione prima di essere definitivamente bloccati. Al termine delle procedure di rito, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Durante la perquisizione, a Maggio è stato trovato addosso anche un coltello.

All’interno del deposito i carabinieri hanno rinvenuto e recuperato altri tre scooter risultati rubati, successivamente restituiti ai legittimi proprietari. Il bilancio dell’operazione comprende inoltre quattro persone segnalate e sanzionate per uso di sostanze stupefacenti e quindici contravvenzioni al codice della strada, principalmente per guida senza casco e mancanza di assicurazione.

Dall’Arma fanno sapere che i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e contrastare in modo incisivo i reati predatori sul territorio.