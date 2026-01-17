Mercato San Severino, muore a 21 anni dopo un malore improvviso: addio a Sofia

Un destino crudele ha strappato alla vita un’altra giovane anima. Mercato San Severino è sconvolta per la scomparsa di Sofia, morta nel pomeriggio di ieri a soli 21 anni.

La ragazza era appena uscita di casa, probabilmente diretta al lavoro, quando dopo aver percorso pochi metri alla guida della sua auto ha accusato un malore improvviso, con ogni probabilità un infarto. Il veicolo è finito contro un furgone. Immediato l’allarme e l’arrivo dei sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarla, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Sofia se n’è andata troppo presto, lasciando un dolore profondo nella sua famiglia, tra gli amici e nell’intera comunità. Un vuoto che pesa e che toglie il respiro, ma anche un ricordo che resterà vivo nel tempo. Il suo sorriso continuerà ad abitare la memoria di chi l’ha conosciuta, perché ci sono luci che, anche quando si spengono, non smettono mai davvero di brillare.