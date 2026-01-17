Napoli, emergenza sicurezza al Vomero: rider indisciplinati tra marciapiedi e contromano

Controlli congiunti di Carabinieri e Polizia Locale: pioggia di sanzioni per gravi violazioni del Codice della Strada

Marciapiedi trasformati in piste di scorrimento, sensi vietati ignorati e mezzi privi di qualsiasi requisito di sicurezza. È il quadro allarmante emerso durante un’operazione di controllo straordinaria condotta dai Carabinieri, in collaborazione con la Polizia Locale, nel quartiere Vomero, uno dei più frequentati e densamente popolati di Napoli.

Al centro dell’attività ispettiva il comportamento dei rider impegnati nelle consegne a domicilio, sempre più spesso protagonisti di condotte spregiudicate pur di rispettare tempi di consegna serrati. Otto i rider sanzionati, tutti per gravi violazioni del Codice della Strada: circolazione contromano, assenza di assicurazione, mancato utilizzo del casco e guida senza patente. In un caso, un conducente ha accumulato tutte e quattro le infrazioni simultaneamente, evidenziando una totale inosservanza delle norme basilari di sicurezza.

Particolarmente preoccupante l’abitudine, ormai diffusa, di percorrere i marciapiedi con scooter e motocicli, esponendo a serio pericolo pedoni, famiglie e anziani. Un fenomeno che si intensifica soprattutto nelle ore serali, quando l’elevato numero di rider in circolazione rende il rischio ancora più concreto.

L’operazione ha fatto registrare anche ulteriori risultati rilevanti: tre persone denunciate per guida senza patente, tra cui un ragazzo di appena 15 anni, sorpreso alla guida di uno scooter di grossa cilindrata (300 cc). Quattro, invece, le persone sanzionate per uso di sostanze stupefacenti.

Le forze dell’ordine fanno sapere che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di ristabilire condizioni di sicurezza e legalità sulle strade del quartiere e tutelare l’incolumità di cittadini e pedoni.