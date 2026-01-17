Nocera Inferiore piange Gioacchino Guerritore, storico primario di Pediatria

Nocera Inferiore è in lutto per la scomparsa del dottor Gioacchino Guerritore, venuto a mancare all’età di 89 anni. Figura di primo piano della sanità salernitana, è stato per decenni primario del reparto di Pediatria dell’ospedale “Umberto I”, diventando un punto di riferimento imprescindibile per l’intero Agro Nocerino Sarnese.

Medico stimato e uomo di grande umanità, Guerritore ha dedicato la sua vita alla cura dei più piccoli, seguendo con professionalità e dedizione migliaia di bambini, anche affetti da patologie complesse. Il suo operato ha contribuito a rendere il reparto di Pediatria un’eccellenza riconosciuta sul territorio, grazie a un approccio che ha sempre unito competenza clinica e attenzione profonda verso i pazienti e le loro famiglie.

Appartenente a una famiglia storicamente legata alla vita civile e istituzionale della città, era fratello di Antonio Guerritore, neuropsichiatra, già sindaco di Nocera Inferiore e senatore della Repubblica, e di Ottavio Guerritore, già direttore generale dell’Asl dell’Agro.

Lascia le figlie Paola, avvocata, e Daniela, dirigente INPS, oltre al ricordo indelebile di colleghi, pazienti e cittadini che negli anni hanno apprezzato il suo valore umano e professionale.

L’ultimo saluto al dottor Gioacchino Guerritore si terrà domenica 18 gennaio, alle ore 12.30, nella chiesa di San Matteo Apostolo a Nocera Inferiore. Con la sua scomparsa, la città perde un medico esemplare e un protagonista silenzioso della sua storia migliore.