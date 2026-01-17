Processo “Civico 17”, pene ridotte in appello: sconti per sette imputati

Pioggia di riduzioni di pena nel processo d’appello “Civico 17”, l’inchiesta su droga e armi che lo scorso anno aveva portato a otto condanne con rito abbreviato per un totale superiore ai 30 anni di carcere.

Pioggia di riduzioni di pena nel processo d’appello “Civico 17”, l’inchiesta su droga e armi che lo scorso anno aveva portato a otto condanne con rito abbreviato per un totale superiore ai 30 anni di carcere. La Corte d’Appello di Salerno ha rideterminato le pene per sette imputati, abbassando il cumulo complessivo a poco più di 26 anni di reclusione, mentre per un solo imputato è stata confermata integralmente la sentenza di primo grado.

Secondo l’impianto accusatorio, al vertice del sodalizio criminale, con base a Castel San Giorgio ma operativo anche a Roccapiemonte, Mercato San Severino, Cava de’ Tirreni e Scafati, resta la nocerina Emilia Capasso. In secondo grado la donna ha ottenuto una riduzione della pena, passata da 6 anni a 4 anni e 10 mesi. Sconto anche per il compagno, il 37enne Vincenzo De Martino, condannato a 3 anni e 4 mesi rispetto ai 4 anni e 4 mesi inflitti in primo grado.

Rideterminata anche la condanna per lo scafatese Salvatore Abenante, accusato di detenzione di armi, che dovrà scontare 2 anni e 10 mesi. Più severa, invece, la pena per Francesco Osio di Nocera Inferiore, che si attesta a 6 anni e 10 mesi in continuazione.

Sconti di pena anche per i figli della Capasso: 3 anni e 3 mesi per Maria Rosaria Mari e 2 anni e 8 mesi per Francesco Mari. A Giuseppina Vitale sono stati inflitti 2 anni e 4 mesi, mentre per l’ottavo imputato è stata confermata la condanna a 2 anni stabilita in primo grado, come riporta “La Città”.

Il collegio difensivo era composto, tra gli altri, dagli avvocati Rino Carrara, Antonio Usiello, Giuseppe Russo, Vincenzo Calabrese e Pino Buongiorno.