Quando il territorio fa rete: “Sulle Ali dell’Unicorno” diventa un esempio di solidarietà concreta

Oltre la raccolta fondi, un progetto che rafforza comunità e impegno sociale

La solidarietà non è fatta solo di numeri, ma di persone, relazioni e scelte condivise. È questo il messaggio che emerge dal progetto “Sulle Ali dell’Unicorno”, iniziativa promossa dall’Associazione Nomos a sostegno del Reparto DH Onco-Ematologico Pediatrico dell’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

Grazie al coinvolgimento diretto delle attività commerciali del territorio, la campagna ha trasformato la partecipazione quotidiana in un gesto di responsabilità collettiva. I salvadanai solidali, accolti con disponibilità ed entusiasmo negli esercizi locali, hanno rappresentato un ponte concreto tra comunità e mondo sanitario, favorendo una raccolta complessiva di 2.256,69 euro.

Il valore dell’iniziativa risiede soprattutto nella capacità di attivare il tessuto sociale, dimostrando come la collaborazione tra associazioni, imprese e cittadini possa produrre un impatto reale a sostegno dei bambini in cura e delle loro famiglie. Un segnale forte di vicinanza, che restituisce centralità al concetto di comunità e alla forza del volontariato organizzato.

“Sulle Ali dell’Unicorno” si conferma così un progetto capace di coniugare sensibilità sociale e partecipazione attiva, lasciando un segno concreto e rafforzando il legame tra territorio e solidarietà.