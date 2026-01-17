Roccapiemonte, bimbo di 8 anni colto da malore: nessuna risposta dal 118, corsa in auto verso l’ospedale

Di fronte alla gravità della situazione e all’assenza di soccorsi, il vicino di casa ha deciso di caricare il bambino in auto e accompagnarlo d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore.

Momenti di forte apprensione questa mattina a Roccapiemonte, dove un bambino di otto anni è stato colto da un improvviso malore che ha gettato nel panico la famiglia. L’episodio, conclusosi fortunatamente con l’arrivo del piccolo in ospedale e l’avvio delle cure, solleva però serie preoccupazioni sul funzionamento del servizio di emergenza sanitaria.

Secondo quanto ricostruito, la madre si sarebbe accorta che il figlio non reagiva agli stimoli, apparendo incosciente e con schiuma alla bocca. Immediata la richiesta di aiuto: genitori e un vicino di casa hanno provato più volte a contattare il 118 dai propri telefoni cellulari per chiedere l’invio di un’ambulanza.

I tentativi, però, sarebbero andati avanti per circa venti minuti senza ottenere alcuna risposta dal centralino di emergenza. Di fronte alla gravità della situazione e all’assenza di soccorsi, il vicino di casa ha deciso di caricare il bambino in auto e accompagnarlo d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore.

Una volta giunto in ospedale, il piccolo è stato subito preso in carico dal personale sanitario, che ha avviato accertamenti e cure. Le condizioni del bambino, secondo quanto trapela, sarebbero sotto controllo, come riporta “Telenuova“.

Resta però l’interrogativo sul mancato funzionamento del 118. Ai familiari, in ospedale, sarebbe stato riferito che in assenza di ambulanze disponibili il centralino non risponderebbe alle chiamate. Una circostanza che, se confermata, aprirebbe scenari allarmanti sulla gestione delle emergenze sanitarie e sulla sicurezza dei cittadini.