Salerno, evade dai domiciliari e ruba un bar sul lungomare: arrestato dalla Polizia

È finito in manette nella giornata di ieri D.G., accusato di furto aggravato ed evasione. L’arresto è stato eseguito dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Salerno, con il supporto di personale dell’Esercito, nell’ambito dei controlli sul territorio.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia giudiziaria, l’uomo era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati analoghi. L’intervento è scattato dopo l’attivazione di un sistema di allarme con nebbiogeno all’interno di un locale sul lungomare Colombo, il bar B-Est.

Gli agenti hanno intercettato il sospettato mentre si stava allontanando dalla zona. Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di una borsa contenente numerosi pacchetti di tabacchi, risultati poco prima rubati dal locale. Gli accertamenti hanno inoltre permesso di riscontrare che la porta d’ingresso del bar era stata forzata e danneggiata utilizzando un piede di porco.

Per D.G. è così scattato l’arresto: dovrà ora rispondere delle accuse di furto aggravato ed evasione.