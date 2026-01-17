Sanità in affanno, in Campania mancano 1.800 medici: 400 solo nel Salernitano

La sanità campana continua a fare i conti con una grave carenza di personale medico. In tutta la regione mancano all’appello circa 1.800 camici bianchi, di cui ben 400 nella sola provincia di Salerno. A lanciare l’allarme è il presidente dell’Ordine dei Medici salernitano, Giovanni D’Angelo, che evidenzia una situazione critica nonostante la presenza di numerosi presidi ospedalieri ancora attivi, spesso con un numero di accessi non adeguato alle risorse disponibili.

La carenza non riguarda solo i medici di base, ma interessa in modo trasversale anche gli ospedali, comprese le strutture più grandi. «Nella sola azienda ospedaliera universitaria “Ruggi d’Aragona” mancano circa cento medici», sottolinea Francesco Bruno, rappresentante della Cgil Medici, aggiungendo che lo scenario è destinato a peggiorare a causa dell’elevato numero di richieste di pensionamento.

Nei prossimi anni, infatti, è atteso un vero e proprio picco di uscite dal servizio, che rischia di svuotare interi reparti. A questo si somma la crescente fuga verso la sanità privata o l’estero, dove i professionisti italiani sono molto richiesti e possono contare su stipendi più alti e carichi di lavoro meno gravosi. Una combinazione di fattori che mette seriamente a rischio la tenuta del sistema sanitario pubblico regionale.