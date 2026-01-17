Sarno, anziano muore dopo un’aggressione in ospedale: la Procura apre un’inchiesta

L’anziano era ricoverato nel reparto di Cardiologia e, secondo quanto riferito dal figlio, era prossimo alle dimissioni.

La Procura di Nocera Inferiore ha avviato un’indagine sulla morte di un uomo di 89 anni, residente a Sarno, deceduto all’ospedale “Villa Malta” il giorno successivo a un’aggressione subita all’interno della struttura sanitaria. L’anziano era ricoverato nel reparto di Cardiologia e, secondo quanto riferito dal figlio, era prossimo alle dimissioni.

A far scattare l’inchiesta è stata proprio la denuncia del familiare, che ha chiesto di fare piena luce sulle circostanze che hanno preceduto il decesso. I fatti risalgono allo scorso ottobre, quando l’89enne avrebbe avuto un acceso diverbio con i parenti di un altro paziente ricoverato nello stesso reparto. La discussione sarebbe degenerata in un’aggressione, tanto da rendere necessario l’intervento dei carabinieri della stazione di competenza.

Resta ora da chiarire l’origine del litigio, che – secondo quanto riportato nella denuncia – sarebbe legato a tensioni nate tra i due pazienti durante il periodo di degenza. Il giorno successivo all’episodio, le condizioni dell’anziano sarebbero improvvisamente peggiorate fino al decesso.

Nella giornata di ieri il pubblico ministero ha conferito incarico a un medico legale per accertare le cause della morte e verificare l’eventuale collegamento tra l’aggressione subita, il comportamento delle due persone indagate e la gestione clinica del paziente da parte del personale sanitario. L’inchiesta è ora nella fase degli accertamenti tecnici.