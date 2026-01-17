Sarno, arsenale e droga in un garage: tre arresti dopo il blitz dei carabinieri

Un vero e proprio deposito di armi e sostanze stupefacenti è stato scoperto nella mattinata di ieri a Sarno, in un garage situato in via Matteotti.

Un vero e proprio deposito di armi e sostanze stupefacenti è stato scoperto nella mattinata di ieri a Sarno, in un garage situato in via Matteotti. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Nucleo Operativo di Nocera Inferiore e ha portato all’arresto di tre persone: un uomo e una donna sono finiti in carcere, mentre la figlia dell’uomo è stata sottoposta agli arresti domiciliari. Tutti compariranno davanti al Gip per la convalida delle misure cautelari nei prossimi giorni.

L’operazione è scaturita da un controllo su strada effettuato dai militari, che hanno fermato le due donne mentre viaggiavano in auto. All’interno del veicolo sono stati rinvenuti circa due chili di hashish. Da qui l’immediato approfondimento investigativo che ha condotto i carabinieri fino a un garage preso in affitto dall’uomo a Sarno.

Nel locale, i militari hanno scoperto un ingente quantitativo di materiale illecito: circa cinque chili di hashish, cinque chili di cocaina, sei fucili, cinque pistole, numerose munizioni e anche tre ordigni esplosivi. L’intero arsenale, insieme alla droga, è stato sequestrato.

Le armi saranno ora sottoposte ad accertamenti balistici per verificare un eventuale utilizzo in precedenti episodi criminali. L’inchiesta è alle fasi iniziali e quanto emerso fa ipotizzare un’attività criminale strutturata. Al momento, sull’indagine vige il massimo riserbo investigativo.