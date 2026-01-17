Scafati, cresce l’allarme sicurezza: residenti esasperati dopo nuovi furti e vandalismi

Clima di forte preoccupazione a Scafati, dove nella notte tra giovedì e venerdì si sono verificati nuovi episodi di furti e danneggiamenti ai veicoli in sosta in via Martiri d’Ungheria. Gli ultimi fatti arrivano a breve distanza da altri colpi messi a segno nella stessa zona e dalla recente rapina avvenuta in un panificio, alimentando un diffuso senso di insicurezza tra i cittadini.

A dare voce al malcontento è una residente che, attraverso un post pubblicato nel gruppo Facebook “Sei di Scafati se…”, denuncia una situazione ormai definita “fuori controllo”. Nel messaggio emerge tutta l’esasperazione di chi vive quotidianamente il territorio e si sente lasciato solo di fronte al dilagare di vandalismi e reati predatori.

Secondo quanto scritto dall’utente, l’assenza di un rafforzamento dei controlli e di una maggiore presenza delle forze dell’ordine starebbe spingendo alcuni cittadini a valutare forme di autodifesa, come l’organizzazione di ronde spontanee tra residenti per tutelare abitazioni e beni personali. Uno sfogo che riflette l’amarezza e la crescente sfiducia di una parte della popolazione, che chiede risposte concrete e interventi urgenti per ristabilire sicurezza e tranquillità in città.