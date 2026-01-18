Acciaroli, muore la 90enne rimasta ustionata in casa: non ce l’ha fatta dopo il ricovero a Napoli

La donna è deceduta all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era stata trasferita d’urgenza a causa delle gravissime ferite riportate.

Non ce l’ha fatta l’anziana di 90 anni rimasta gravemente ustionata nella giornata di ieri all’interno della propria abitazione ad Acciaroli, frazione del comune di Pollica. La donna è deceduta all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era stata trasferita d’urgenza a causa delle gravissime ferite riportate.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziana si trovava in cucina quando, per cause accidentali, la maglia che indossava avrebbe improvvisamente preso fuoco mentre era ai fornelli. A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini, accortisi della situazione e intervenuti immediatamente.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento urgente in elisoccorso verso il nosocomio partenopeo, vista l’estensione delle ustioni. Nonostante gli sforzi dei medici, le condizioni della donna sono progressivamente peggiorate fino al decesso.

Nell’abitazione sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dei locali, mentre i Carabinieri hanno effettuato i rilievi per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto. Al momento, l’ipotesi ritenuta più probabile resta quella di un tragico incidente domestico.