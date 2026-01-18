Auto cade dal carroattrezzi sulla Cilentana: conducente positivo all’alcoltest

Un carroattrezzi, mentre percorreva la carreggiata, ha improvvisamente perso l’autovettura che stava trasportando, generando attimi di forte tensione e pericolo per gli altri mezzi in transito.

Tragedia sfiorata lungo la strada Cilentana, nel tratto interessato dal restringimento per i lavori in corso tra la diga dell’Alento e la galleria di Prignano. Un carroattrezzi, mentre percorreva la carreggiata, ha improvvisamente perso l’autovettura che stava trasportando, generando attimi di forte tensione e pericolo per gli altri mezzi in transito.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, considerata la presenza del cantiere e il traffico veicolare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Vallo della Lucania, che hanno messo in sicurezza l’area ed effettuato i rilievi necessari, come riporta “Cilentopost’.

Dagli accertamenti è emerso che il conducente del carroattrezzi è risultato positivo all’alcoltest. Per l’uomo sono scattate immediatamente le sanzioni previste dalla normativa: ritiro della patente, denuncia e provvedimenti amministrativi, oltre alle ulteriori conseguenze legate alla dinamica dell’accaduto.