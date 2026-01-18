Capaccio Paestum, 28enne trovato morto a Varco Cilentano: indagini in corso

Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi e le indagini sono in corso per ricostruire quanto accaduto.

Tragedia nella giornata di oggi in località Varco Cilentano, dove un giovane di 28 anni, residente a Capaccio Paestum, è stato ritrovato privo di vita. La drammatica scoperta ha fatto scattare immediatamente l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica di Agropoli, ma per il giovane non c’era ormai più nulla da fare: i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

In località Varco Cilentano sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Giuseppe Colella, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le circostanze della morte. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi e le indagini sono in corso per ricostruire quanto accaduto.

Al termine dei rilievi di rito, la salma è stata liberata e restituita ai familiari per consentire l’organizzazione dei funerali. La notizia ha rapidamente suscitato sgomento e profondo dolore nella comunità di Capaccio Paestum, colpita dalla prematura scomparsa del giovane.