Castel San Giorgio, furti sulle tombe: indignazione sui social

Rabbia e sdegno a Castel San Giorgio per un episodio denunciato sui social che riguarda il cimitero cittadino. Un cittadino ha segnalato il furto di oggetti personali lasciati all’interno di una bacheca privata su una tomba: si tratta di un rasoio elettrico e di una forbice da barbiere, appartenuti a un familiare defunto.

Il post, carico di amarezza, ha rapidamente suscitato reazioni e commenti, riportando al centro dell’attenzione il problema dei furti e degli atti di inciviltà all’interno dei luoghi sacri. Molti utenti hanno espresso solidarietà e condanna per un gesto ritenuto particolarmente offensivo, perché colpisce la memoria dei defunti e il dolore dei loro cari.

L’episodio riaccende la richiesta di maggiori controlli e di un rafforzamento delle misure di vigilanza all’interno del cimitero, affinché simili atti non si ripetano e venga garantito il rispetto dovuto a un luogo di raccoglimento e memoria.