Castel San Giorgio, sopralluogo al canale Mulini Pantirce (video)

Tutela idraulica e prevenzione. Il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno avvia le verifiche tecniche per il ripristino e la messa in sicurezza degli argini

Verifica tecnica sul canale consortile

Il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno ha effettuato un sopralluogo a Castel San Giorgio con tecnici e operatori consortili per la verifica dello stato funzionale di un canale consortile e per la programmazione di un intervento di ripristino. Il tratto interessato dalla messa in sicurezza dell’argine destro è il canale dei Mulini, in località Pantirce, considerato strategico per la tenuta idraulica e la salvaguardia dell’area circostante.

Presenze istituzionali e prospettive di intervento

All’incontro hanno preso parte, insieme alla sindaca Paola Lanzara, il presidente del Consorzio di Bonifica Mario Rosario D’Angelo e i tecnici responsabili dell’intervento lungo il tratto interessato. Nel corso del sopralluogo è stata ribadita la rilevanza di queste operazioni, che non si limitano al singolo sito ma rientrano in una più ampia strategia di manutenzione e prevenzione estesa all’intero comprensorio, con l’obiettivo di ridurre i rischi e garantire maggiore sicurezza al territorio.

