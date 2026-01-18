Comunali a Salerno, De Luca prepara il ritorno: cinque liste in campo e centrosinistra diviso

Vincenzo De Luca è già al lavoro per costruire quella che considera la sua possibile rimonta a Palazzo di Città. Nella sede del comitato elettorale, a pochi passi da piazza della Concordia, iniziano a prendere forma le liste che dovrebbero sostenere la coalizione deluchiana alle prossime elezioni comunali. Anche in questa tornata, come avvenuto più volte in passato, non comparirà il simbolo del Partito Democratico, nonostante il ruolo nazionale di De Luca e la segreteria regionale campana affidata al figlio Piero.

Secondo le prime indiscrezioni, sarebbero almeno cinque le liste pronte a sostenerlo: le storiche Progressisti per Salerno e Salerno per i Giovani, insieme ad A Testa Alta, Avanti-PSI e Davvero – Ecologia e Diritti, riconducibile a Michele Ragosta. Resta invece in bilico l’eventuale ritorno della lista Popolari e Moderati, già schierata cinque anni fa dai centristi vicini ad Aniello Salzano: la decisione dipenderà dagli incontri dei prossimi giorni con lo staff deluchiano o con lo stesso ex governatore.

Parallelamente, si muove anche l’altro fronte del centrosinistra cittadino, quello dei partiti, con l’eccezione del PSI. L’obiettivo è individuare una figura capace di fare da collante tra le diverse anime e presentarsi con un progetto unitario alle elezioni. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c’è quello dell’ex sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, già candidato alle ultime regionali con Casa Riformista, che finora non ha smentito le voci sul suo possibile coinvolgimento.

L’idea sarebbe quella di ricostruire una coalizione ampia, sul modello di quella che cinque anni fa sostenne la candidatura di Elisabetta Barone, mettendo insieme M5S (con o senza simbolo), Alleanza Verdi Sinistra, Salerno di Tutti, Salerno in Comune e Oltre.

Intanto, dal Movimento 5 Stelle arriva un appello alla compattezza. Il coordinatore regionale Salvatore Micillo, richiamando l’esperienza positiva del fronte progressista alle ultime regionali, ha chiesto la convocazione di un tavolo regionale e di cinque tavoli provinciali per avviare subito un percorso condiviso in vista delle amministrative del 2026. «Confronto, ascolto dei territori e programmi concreti – ha sottolineato – sono gli strumenti per costruire una proposta credibile e unitaria». Il M5S, ha assicurato Micillo, è pronto a fare la propria parte in un clima di dialogo e responsabilità.