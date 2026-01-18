De Boer firma il colpo granata: Salernitana vince e resta in scia alle prime

Un lampo di de Boer a inizio ripresa regala alla Salernitana la prima vittoria del 2026 e tre punti pesantissimi nella corsa al vertice. Il gol decisivo arriva al 10’ del secondo tempo e premia una prestazione di grande compattezza, costruita nonostante le numerose assenze e una panchina ridotta all’osso, con alcuni elementi presenti solo per onor di firma.

Il successo consente ai granata di riportarsi a ridosso delle due battistrada, Benevento e Catania. La doppia superiorità numerica concessa dagli avversari ha inciso solo in parte: la Salernitana ha faticato a trovare spazi, ma nel momento chiave ha saputo accelerare e colpire, trovando il gol che ha deciso l’incontro.

Scelte e assetto tattico

Nessuna sorpresa nell’undici iniziale scelto da Giuseppe Raffaele a Caravaggio. In difesa spazio a Capomaggio, con Golemic non al meglio dopo l’influenza. L’arretramento di Capomaggio ha costretto il tecnico a ridisegnare il centrocampo, già privo di Carriero e Tascone: accanto a de Boer ha agito Iervolino.

Modulo 3-4-2-1, con Achik e Liguori alle spalle di Ferrari. I due trequartisti sono stati schierati a piede invertito: Achik, destro, partendo da sinistra, e Liguori sul lato opposto, chiamato ad accentrarsi per calciare con il mancino. Ferraris e Molina hanno iniziato dalla panchina.

Il pubblico

Nonostante la protesta di una parte della tifoseria organizzata contro le seconde squadre, il settore ospiti è risultato esaurito. Presenti sia i supporter del Direttivo Ultras sia numerosi tifosi granata residenti nel Nord Italia, a testimonianza di un seguito che continua a sostenere la squadra anche lontano dall’Arechi.