Fisciano, ritrovata una scatola con esplosivo: indagini in corso

Allarme nel pomeriggio a Fisciano, dove a seguito di una segnalazione è stata rinvenuta in strada una scatola contenente materiale esplosivo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Compagnia locale e gli artificieri, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti di rito.

La zona è stata temporaneamente isolata per consentire le operazioni in sicurezza. Sono in corso le indagini per chiarire la natura dell’esplosivo e risalire alla provenienza della scatola. La situazione è in aggiornamento.