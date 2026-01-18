In Campania torna il Borgo degli Innamorati: ecco dove e quando

Per due giorni, vicoli, piazzette e scorci panoramici faranno da cornice a un percorso gratuito e scenografico, arricchito da installazioni luminose, musica dal vivo e momenti di intrattenimento.

Il 13 e 14 febbraio 2026 il centro storico di Agropoli si vestirà di romanticismo trasformandosi nel suggestivo Borgo degli Innamorati, un evento pensato per celebrare San Valentino e regalare a cittadini e visitatori un’esperienza immersiva all’insegna dell’amore.

Per due giorni, vicoli, piazzette e scorci panoramici faranno da cornice a un percorso gratuito e scenografico, arricchito da installazioni luminose, musica dal vivo e momenti di intrattenimento. Il cuore dell’iniziativa sarà una passeggiata romantica ispirata alla leggenda della Regina Verde e del pescatore, che guiderà le coppie tra alcuni dei luoghi più iconici del borgo, dagli storici scaloni “Ennio Balbo” alla panchina dell’amore, fino al sempre amatissimo tunnel degli innamorati.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il centro storico anche nei mesi invernali, promuovendo il turismo e sostenendo le attività commerciali e ricettive del territorio. Un’occasione speciale per riscoprire Agropoli in una veste nuova, capace di unire tradizione, bellezza e sentimento.

Un San Valentino intimo e suggestivo, pensato per chi vuole vivere due giornate da favola nel cuore della città cilentana.