Incidente a Eboli, bimbo di 8 anni gravemente ferito: trasferito d’urgenza al Santobono

Una serata drammatica quella di sabato per una famiglia di Battipaglia. Un bambino di appena otto anni è attualmente ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santobono di Napoli dopo un violento incidente stradale avvenuto in località Fiocche, lungo la Strada Provinciale 30, nel territorio comunale di Eboli.

Il piccolo viaggiava sul sedile dell’auto condotta dal padre, una Fiat 500, quando – secondo una prima ricostruzione – il veicolo avrebbe perso il controllo, uscendo improvvisamente fuori strada e andando a schiantarsi contro un palo. L’impatto è stato molto violento e ha causato ingenti danni all’auto.

Ad avere la peggio è stato il bambino, che ha riportato un grave trauma cranico e una frattura scomposta alla gamba destra. Il padre, invece, ha riportato ferite lievi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno trasportato entrambi al Pronto Soccorso dell’ospedale di Eboli. Qui il minore è stato sottoposto a una Tac cranica, che avrebbe escluso lesioni interne, ma le condizioni dell’arto inferiore sono apparse subito serie.

Considerata la complessità del quadro clinico, è stato disposto il trasferimento d’urgenza al Santobono di Napoli, struttura specializzata nella cura dei pazienti pediatrici, dove il bambino è ora seguito dall’equipe medica.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri di Eboli, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. Il conducente è stato sottoposto agli accertamenti di rito, compreso l’alcol test, i cui esiti potrebbero chiarire ulteriormente le responsabilità.