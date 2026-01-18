Incidente in Costiera Amalfitana: anziano in scooter urtato da un’auto, conducente fugge

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi lungo la SS163 Amalfitana, nel tratto compreso tra Maiori e Minori.

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi lungo la SS163 Amalfitana, nel tratto compreso tra Maiori e Minori. Un anziano, che viaggiava a bordo di uno scooter, sarebbe stato improvvisamente urtato da un’automobile. Dopo l’impatto, però, il conducente della vettura non si è fermato a prestare soccorso, dandosi alla fuga lungo l’arteria costiera.

L’uomo, caduto sull’asfalto, ha riportato ferite in diverse parti del corpo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno provveduto a trasferirlo al presidio sanitario di Castiglione di Ravello. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’incidente ha causato inevitabili rallentamenti al traffico, già intenso nella zona. Sono in corso accertamenti per risalire all’identità dell’automobilista che si è allontanato senza fermarsi.