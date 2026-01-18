Infarto in aeroporto a Salerno, 50enne salvato dai soccorsi

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenute l’ambulanza India e l’automedica della Croce Bianca di Salerno.

Momenti di forte apprensione presso l’aeroporto di Salerno, dove un uomo di 50 anni è stato colpito da un infarto miocardico acuto. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenute l’ambulanza India e l’automedica della Croce Bianca di Salerno.

Dopo le prime manovre salvavita, il 50enne è stato trasportato d’urgenza alla Torre Cardiologica dell’ospedale “Ruggi d’Aragona”, dove è stato affidato alle cure dei sanitari. Le sue condizioni, grazie alla tempestività dei soccorsi, sono in miglioramento, suscitando un sospiro di sollievo tra i presenti.