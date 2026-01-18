Marigliano, 15enne aggredita in villa comunale: frattura al braccio e paura di uscire

La giovane ha riportato la frattura di un braccio e diverse escoriazioni, ma soprattutto è rimasta profondamente scossa dal punto di vista psicologico.

Momenti di forte tensione a Marigliano, dove una ragazza di 15 anni è stata vittima di una violenta aggressione da parte di due coetanee all’interno della villa comunale. La giovane ha riportato la frattura di un braccio e diverse escoriazioni, ma soprattutto è rimasta profondamente scossa dal punto di vista psicologico.

Secondo quanto ricostruito, la ragazza si trovava in compagnia delle amiche, seduta sui gradoni dell’area verde, quando ha assistito a un litigio avvenuto poco distante. Un semplice commento rivolto alle amiche sarebbe bastato a scatenare la reazione delle due adolescenti, che l’avrebbero prima invitata ad avvicinarsi e poi aggredita, spingendola a terra con violenza.

Immediato l’intervento dei genitori, allertati dalla figlia, e dei carabinieri, che hanno permesso di individuare le presunte responsabili. La madre della 15enne ha raccontato che la ragazza, oltre alle ferite fisiche, vive ora uno stato di forte disagio: ha paura di uscire, mangia poco e prova vergogna per quanto accaduto.

Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha definito l’episodio un atto di violenza gratuita e allarmante, sottolineando come i luoghi di ritrovo giovanile debbano tornare a essere spazi sicuri. L’auspicio è che vengano accertate tutte le responsabilità e rafforzati i controlli, per evitare che simili episodi si ripetano.

L’episodio riaccende il dibattito sulla violenza tra giovanissimi e sulla necessità di una maggiore tutela nei luoghi pubblici frequentati da ragazzi e adolescenti.