Nocera Inferiore, il Pd repinge le accuse di Fratelli d’Italia

Scontro politico in città. Il segretario cittadino del Partito Democratico risponde all’attacco dell’opposizione denunciando propaganda, isolamento politico e assenza di risultati concreti

Una parabola politica giudicata sterile e ripetitiva

È una replica dura, articolata e senza sconti quella affidata dal segretario cittadino del Partito Democratico, Francesco Scarfó, alla recente offensiva politica di Fratelli d’Italia contro l’amministrazione comunale di Nocera Inferiore. Nella sua nota, Scarfó parla apertamente di una forza politica locale intrappolata in un copione ormai logoro, fatto di polemiche seriali e assenza di contenuti. «È ormai evidente come la parabola politica di Fratelli d’Italia a Nocera Inferiore stia seguendo un copione tanto ripetitivo quanto sterile», afferma, ricordando una stagione segnata da «disinformazione e bufale social» che, a suo giudizio, avrebbe contribuito anche alla disfatta elettorale alle ultime Regionali, senza che il gruppo dirigente locale ne abbia tratto insegnamento.

Sconfitte elettorali e vuoto di proposte

Nel mirino del segretario dem finisce anche il recente insuccesso alle elezioni provinciali, definito «l’ennesima bocciatura di un metodo che privilegia lo scontro verbale alla concretezza amministrativa». Una linea politica che, secondo Scarfó, continua a puntare sull’attacco indistinto e sul rumore mediatico per mascherare «un vuoto pneumatico di proposte e risultati». Il paradosso, sottolinea, è rappresentato da una classe dirigente che in tre anni di mandato avrebbe mostrato «un totale disinteresse per le sorti della propria terra», senza essere in grado di ottenere un solo finanziamento straordinario o un progetto di rilievo, nonostante la coincidenza di colore politico con il governo nazionale. «Chi oggi punta il dito con aggressività è lo stesso che, avendo le chiavi dei palazzi romani, non è stato capace di aprire una sola porta per il bene della nostra comunità», osserva Scarfó.

Propaganda digitale e irrilevanza territoriale

Infine con toni ancora più netti, Scarfò mette in evidenza la strategia di Fratelli d’Italia come «l’estremo tentativo di una classe dirigente locale di sopravvivere alla propria irrilevanza politica». Secondo il segretario del Pd, invece di trasformare la vicinanza al governo centrale in un’opportunità concreta per Nocera Inferiore, il partito preferirebbe rifugiarsi in una opposizione permanente, priva di visione e radicamento. «La politica non si fa con i post di sdegno o con le polemiche pretestuose», scrive Scarfó, ma con la capacità di incidere sui processi decisionali e portare risorse reali sul territorio. Una linea che, avverte, i cittadini sarebbero ormai in grado di riconoscere, distinguendo «la propaganda dai fatti», mentre i risultati elettorali continuerebbero a certificare il distacco di questo gruppo dalla realtà quotidiana della città.

