Nocera Inferiore. Ordine dei Commercialisti: Romano nuovo presidente

Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Alta partecipazione al voto e cambio al vertice dopo il quadriennio guidato da Umberto Mauriello

L’esito del voto e il passaggio di consegne

Con 362 preferenze contro le 334 ottenute da Francesca D’Oriano, Domenico Romano è stato eletto nuovo presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Nocera Inferiore. Una vittoria sul filo dell’equilibrio, maturata al termine di una tornata elettorale particolarmente partecipata: 702 votanti su 746 aventi diritto, dato che certifica un forte coinvolgimento della categoria. Romano succede a Umberto Mauriello, che ha guidato l’Ordine nel quadriennio 2022–2026, raccogliendo ora il testimone in una fase che si preannuncia delicata e di nuove scelte per la professione, tra riforme ordinistiche, nuove responsabilità e rapporti da consolidare sul territorio.

Il nuovo consiglio e le cariche assegnate

Accanto al nuovo presidente Romano, sono dieci i consiglieri eletti che comporranno il prossimo consiglio dell’ODCEC nocerino. Tra questi figura l’esperto Francesco Toscano, al quale va la presidenza del Collegio dei revisori dei conti. Risultano eletti, tra gli angresi, anche Alfonso Raiola, che con 163 preferenze: già ex tesoriere del primo consiglio unitario tra dottori commercialisti e ragionieri, ultimo tesoriere del soppresso Collegio dei ragionieri, Raiola è stato presidente del collegio dei revisori del Comune di Angri e attualmente revisore di Angri Eco Servizi. Nel nuovo consiglio siedono altri otto consiglieri: Francesco Vanacore, Alfonso Raiola, Amelia Capaldo, MauroVentrello, Antonino Serio, Antonino Gerardo Morvillo, Loredana Cioffi e Ciro Gallo.

In Opposizione rientra la candidata non eletta Francesca D’Oriano e Alfonsina Pepe.

