Nocerina corsara ad Albano: Kernezo firma il successo, rossoneri tornano a vincere

La Nocerina espugna il campo dell’Albalonga e torna al successo grazie a una prestazione solida e concreta. I rossoneri di Fabiano si presentano con il consueto 3-4-1-2, con Giannone alle spalle di Simeri e Sorgente, e partono subito forte.

Il gol partita arriva dopo appena cinque minuti: Kernezo scappa sulla corsia destra, si accentra e lascia partire un diagonale preciso che si infila nell’angolino lontano per lo 0-1. L’Albalonga reagisce e al 25’ va a un passo dal pareggio con un triplo tentativo respinto prima da Wodzicki e poi da Tazza sulla linea. Poco dopo Manca rimedia il secondo giallo e lascia i padroni di casa in dieci uomini.

Nonostante l’inferiorità numerica, l’Albalonga prova a tenere il possesso, ma la Nocerina controlla senza correre grandi rischi. Si va al riposo sullo 0-1.

Nella ripresa i rossoneri sfiorano più volte il raddoppio: Giannone colpisce una traversa, Morales e Lupi vanno vicinissimi al gol di testa, ancora Giannone centra il legno con un mancino a giro. Simeri ha anche l’occasione per chiudere i conti, ma si fa parare a tu per tu. Nel finale esordio per Palma a centrocampo.

Dopo sette minuti di recupero, l’ultimo brivido: Wodzicki salva tutto con una super parata, blindando la vittoria. La Nocerina porta a casa tre punti pesanti e ritrova il sorriso.